El presunto falso arquitecto de Madrid, de nuevo en el punto de mira: "Mi cliente ha sido víctima de su propio éxito"

El presunto falso arquitecto David vuelve a estar en el punto de mira por una nueva presunta estafa. La última víctima ha sido Adriana, que ha encontrado su casa con desniveles en el suelo, paredes destrozadas y cables tapados de cualquier manera.

Fue una obra de cinco meses de contrato, que no se terminó y por la que perdió 27 mil euros, además de los 30 mil que va a tener que volver a invertir para arreglar los destrozos.

"No ha pagado porque no tiene medios para subsistir"

Adriana se dio cuenta de que el CIF de la empresa pertenecía a otra que en 2020 cesó su actividad. Cuando lo llamó para pedirle explicaciones, desapareció.

La policía lleva meses investigando al presunto falso arquitecto, que desde 2019 podría haber estafado alrededor de 1 millón de euros a través de siete empresas diferentes. En 'Y ahora Sonsoles' ya hablamos con Antonio, una de las víctimas.

Y lo ha hecho bajo diferentes nombres. En esta ocasión se hacía llamar Carlos, una nueva identidad que utiliza ya que está siendo investigado desde 2022. Hasta ahora hay una treintena de denuncias, pero el número sigue aumentando.

Guillermo Peláez es el abogado del presunto estafador y ha asegurado en plató que la intención de su cliente no fue nunca engañar a nadie, sino que acumuló más trabajo del que podía abarcar. "No ha pagado porque no tiene medios para subsistir", ha dicho.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Fernando Mateos, otro de los afectados, que tenía que entrar a vivir en su casa, pero no podrá porque está destrozada. "Los trabajadores me dijeron que no tenían contrato ni nada, y me di cuenta de que todo era una trama", ha dicho.

Las víctimas no saben dónde se encuentra el presunto estafador, pero su abogado ha dicho que está localizable pero con una "depresión de caballo".

Además, el abogado ha dejado claro que su cliente en ningún momento ha presentado una afiliación falsa, pero Fernando, el afectado, tiene pruebas de que se presentó con un nombre falso. "No me voy a meter en discusiones, me limito a que me han estafado 25 mil euros", ha dejado claro.

