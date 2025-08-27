Manu sube el nivel de sus poemas y deja a los invitados asombrados: “Lo ha hilado todo”

Cada vez que Manu dice “quería despedirme de los invitados”, los espectadores de Pasapalabra saben que llega uno de sus momentos preferidos: el poema del concursante. Esta vez, ha dedicado sus versos a Leo Rivera, Lydia Valentín, Nerea Rodríguez y Poty. Es su forma de agradecerles su ayuda y también los inolvidables momentos que han dejado, algunos en forma de lección de baile como ha hecho el coreógrafo en el Dancing Corner.

Guiño a guiño, Manu ha conseguido sorprender a los invitados, pero también a Roberto Leal. El presentador, aunque ya acostumbrado al ingenio de sus poemas, se ha dado cuenta de que el concursante ha subido el nivel porque esta vez no ha conformado con hacer juegos de palabras con nombres y apellidos.

“Lo ha hilado todo”, ha subrayado Roberto. De hecho, ha repasado cada palabra clave de los versos y cómo todo había acabado relacionado. ¡Descubre el poema de Manu en el vídeo!