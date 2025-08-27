Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 27 de agosto

Manu sube el nivel de sus poemas y deja a los invitados asombrados: “Lo ha hilado todo”

Roberto Leal ha repasado todos los guiños que ha hecho el concursante en sus versos, destacando que ya no se conforma con hacer juegos de palabras.

Manu sube el nivel de sus poemas y deja a los invitados asombrados: "Lo ha hilado todo"

Alberto Mendo
Cada vez que Manu dice “quería despedirme de los invitados”, los espectadores de Pasapalabra saben que llega uno de sus momentos preferidos: el poema del concursante. Esta vez, ha dedicado sus versos a Leo Rivera, Lydia Valentín, Nerea Rodríguez y Poty. Es su forma de agradecerles su ayuda y también los inolvidables momentos que han dejado, algunos en forma de lección de baile como ha hecho el coreógrafo en el Dancing Corner.

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!

Guiño a guiño, Manu ha conseguido sorprender a los invitados, pero también a Roberto Leal. El presentador, aunque ya acostumbrado al ingenio de sus poemas, se ha dado cuenta de que el concursante ha subido el nivel porque esta vez no ha conformado con hacer juegos de palabras con nombres y apellidos.

“Lo ha hilado todo”, ha subrayado Roberto. De hecho, ha repasado cada palabra clave de los versos y cómo todo había acabado relacionado. ¡Descubre el poema de Manu en el vídeo!

Historia de superación

Ana María descubrió que estaba embarazada y que tenía cáncer a la vez: "Vivía dividida, con miedo e ilusión"

Decidió luchar contra un agresivo cáncer de mama sin renunciar a la mayor alegría de su vida: su hija. Hoy, Ana María nos cuenta cómo ha afrontado la enfermedad y sus tratamientos durante su embarazo y posterior maternidad.

Los grandes despilfarros municipales pagados con nuestros impuestos: "Pasa mucho con las ferias y festivales de verano"

Cada mes pagamos impuestos sin falta, pero pocos saben en qué se invierte ese dinero. Hoy descubrimos algunos de los despilfarros más sorprendentes con fondos públicos.

La policía de Lombock, criticada por su labor en la búsqueda de Matilde: "Solo hay un cartel en toda la isla para buscarla"

El curandero polémico asegura estar poseído cuando incluía sexo en sus terapias: "Es muy querido en el pueblo"

Jusepe pasó nueve horas de coche con su ex por casualidad: "Cuando entré al coche ella no me vio y pensé en hacerme el dormido"

