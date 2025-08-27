Publicidad
El Hormiguero
Sebastián Yatra revela su experiencia con la ayahuasca y cómo le transformó
El artista desveló qué sintió cuando probó la legendaria bebida psicoactiva utilizada por pueblos indígenas de la Amazonia.
El Hormiguero contó con la visita de Sebastián Yatra, que se sentó junto a Pablo Motos para presentar su nuevo tema, hablar de sus proyectos profesionales y repasar algunos momentos de su exitosa carrera.
Durante la entrevista, el cantante sorprendió al confesar que había probado la ayahuasca, una bebida originaria utilizada en la medicina tradicional de varios pueblos indígenas de Sudamérica que produce efectos alucinógenos.