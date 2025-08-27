Sebastián Yatra revela su experiencia con la ayahuasca y cómo le transformó

El Hormiguero contó con la visita de Sebastián Yatra, que se sentó junto a Pablo Motos para presentar su nuevo tema, hablar de sus proyectos profesionales y repasar algunos momentos de su exitosa carrera.

Durante la entrevista, el cantante sorprendió al confesar que había probado la ayahuasca, una bebida originaria utilizada en la medicina tradicional de varios pueblos indígenas de Sudamérica que produce efectos alucinógenos.