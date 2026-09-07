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Muere una bebé de tres meses mientras acampaba junto a su familia en un bosque

El suceso tuvo lugar en Reino Unido. Los servicios médicos intentaron reanimarla sin éxito. La familia está consternada y aún se desconocen los motivos del fatal desenlace.

Línea policial británica

Línea policial británica Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

Una bebé de tres meses falleció mientras estaba de acampada con su familia en un bosque de Reino Unido. La recién nacida sufrió inesperadamente un paro cardíaco, cerca de Strawberry lane, una carretera ubicada en el sur del pueblo británico de Cheslyn Hay.

A pesar de que la ambulancia aérea acudió de inmediato a las 8:45h de la mañana al bosque, no pudieron hacer nada por mantener con vida a la pequeña. Aún se desconocen las causas del paro cardíaco, aunque la policía lo ha tildado de 'incidente aislado'.

Así lo definió la inspectora Katie Gregory en declaraciones que recogió el diario británico 'Metro': "Si bien la investigación se encuentra en una fase inicial, se trata de un incidente aislado y entendemos que la familia de la niña estaba acampando en la zona, por el momento la muerte se considera inexplicable".

Las autoridades han acordonado un lago de pesca en la Reserva Natural Local de Wyrley y Essington muy cercano al bosque donde sucedió el fatal desenlace.

Una testigo afirmó que ella indicó a los paramédicos la dirección del paraje natural.

Las imágenes grabadas con un dron muestran al menos cuatro tiendas de campaña y sillas de camping cerca de las plataformas de pesca.

Una muerte "profundamente dolorosa"

El concejal de distrito Robert Duncan dijo en una publicación en su Facebook personal que la muerte del bebé es "profundamente dolorosa".

El político añadió: "En cuanto se me faciliten formalmente todos los detalles confirmados, informaré a los residentes".

Hasta entonces, por favor, eviten las especulaciones y permitan a la familia y a los servicios de emergencia la privacidad y el respeto que merecen.

El canal de Wyrley y Essington, apodado el 'Wyrley Curly' por su forma sinuosa, es popular entre ciclistas y pescadores.

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