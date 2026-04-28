La surrealista 'tara' de Macarena Gómez: "Me provoca mucha ansiedad y malestar"
La actriz ha contado una de las manías más peculiares que tiene.
Macarena Gómez ha llegado a El Hormiguero con su estilo único y su personalidad arrolladora. La actriz ha compartido anécdotas y reflexiones en una charla cercana y llena de humor.
En esta ocasión Pablo Motos le ha preguntado por su 'tara' más peculiar. La invitada ha reconocido que tiene misofonía, una sensibilidad a sonidos tan habituales como el teclado del ordenador, pasar páginas de periódico...
Su manía es tal, que ha llegado a tener problemas en el transporte público por el sonido que hacía un hombre al moverse por culpa de su abrigo. ¡Imperdible!
