Willy Bárcenas: “No le echaba pelotas para venir a El Desafío”
El cantante se mostraba receloso a participar en el programa por falta de valor, pero una cena le cambio su percepción sobre El Desafío y le dio fuerzas para ser uno de los concursantes de la sexta temporada.
Una cena con María Pombo y Pablo Castellano ha sido la clave para que Willy Bárcenas esté cómo concursante de la sexta temporada de El Desafío. “Me dijeron que se forma una gran familia y te da una pena increíble cuando se acaba el programa”, ha asegurado el cantante.
A la hora de definir sus puntos fuertes, el concursante ha asegurado: “El orgullo y el amor propio creo que son mis puntos fuertes”. “Cuando estoy bajo presión sacó un punto extra que me puede venir bien”, ha confesado Bárcenas.
Sobre sus compañeros, todavía no puede valorarlos mucho, pero para el cantante los más fuertes son José Yélamo, Patricia Conde o Daniel Illescas, aunque prefiere “no prejuzgar mucho” todavía.
Las críticas del jurado espera asumirlas bien. Willy Bárcenas confiesa: “Si me he esforzado mucho y no me valoran bien, puede que me enfade un poco” sobre las opiniones de Juan del Val, Pilar Rubio o Santiago Segura.
