El cantante se sincera

Willy Bárcenas: “No le echaba pelotas para venir a El Desafío”

El cantante se mostraba receloso a participar en el programa por falta de valor, pero una cena le cambio su percepción sobre El Desafío y le dio fuerzas para ser uno de los concursantes de la sexta temporada.

Willy Bárcenas: “No le echaba pelotas para venir a El Desafío”

Carmen Pardo
Publicado:

Una cena con María Pombo y Pablo Castellano ha sido la clave para que Willy Bárcenas esté cómo concursante de la sexta temporada de El Desafío. “Me dijeron que se forma una gran familia y te da una pena increíble cuando se acaba el programa”, ha asegurado el cantante.

A la hora de definir sus puntos fuertes, el concursante ha asegurado: “El orgullo y el amor propio creo que son mis puntos fuertes”. “Cuando estoy bajo presión sacó un punto extra que me puede venir bien”, ha confesado Bárcenas.

Willy Bárcenas, concursante de El Desafío: “Para adelante con todo”

Sobre sus compañeros, todavía no puede valorarlos mucho, pero para el cantante los más fuertes son José Yélamo, Patricia Conde o Daniel Illescas, aunque prefiere “no prejuzgar mucho” todavía.

Las críticas del jurado espera asumirlas bien. Willy Bárcenas confiesa: “Si me he esforzado mucho y no me valoran bien, puede que me enfade un poco” sobre las opiniones de Juan del Val, Pilar Rubio o Santiago Segura.

