Su lado más navideño
El juego por el que Manu cambia El Rosco durante la Navidad: "Es la tradición más peculiar que tenemos"
El concursante de Pasapalabra revela que el jamón no puede faltar en su menú navideño y recuerda el regalo que le mantuvo viciado todas las vacaciones cuando era niño.
Manu ha tenido un gran año en el programa de Pasapalabra, superando la espectacular cifra de 400 programas y convirtiéndose en el concursante con más apariciones del concurso. Además, su simpatía ha conquistado a todo el mundo y, con esa misma personalidad, cuenta en esta entrevista como vive la Navidad. Para empezar, sorprende la tradición más peculiar en su casa: "Jugar a las cartas", particularmente al chinchón.
Para el madrileño, su momento favorito es la Nochebuena porque toda su familia se reúne: "Es el día que más recuerdos bonitos me trae". A veces esa celebración es en su pueblo de Ávila, en El Arenal, un rincón especial para él como confesó en uno de sus poemas de despedida a los invitados.
Pero, como todo niño, los Reyes Magos son los más recordados. El concursante ha confesado la especial ilusión y nervios que sentía por su llegada. Además, ha recordado el año que le trajeron su primera consola: la Gameboy Advance. "Esas Navidades me dediqué a jugar", ha reconocido.
En cuanto a sus preferencias en el menú de Navidad, Manu lo tiene claro porque no puede comer marisco: "El típico platito de jamón puesto uno encima de otro". ¡Dale al play para ver la entrevista entera!
