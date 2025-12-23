El juego por el que Manu cambia El Rosco durante la Navidad: "Es la tradición más peculiar que tenemos"

Manu ha tenido un gran año en el programa de Pasapalabra, superando la espectacular cifra de 400 programas y convirtiéndose en el concursante con más apariciones del concurso. Además, su simpatía ha conquistado a todo el mundo y, con esa misma personalidad, cuenta en esta entrevista como vive la Navidad. Para empezar, sorprende la tradición más peculiar en su casa: "Jugar a las cartas", particularmente al chinchón.

Para el madrileño, su momento favorito es la Nochebuena porque toda su familia se reúne: "Es el día que más recuerdos bonitos me trae". A veces esa celebración es en su pueblo de Ávila, en El Arenal, un rincón especial para él como confesó en uno de sus poemas de despedida a los invitados.

Pero, como todo niño, los Reyes Magos son los más recordados. El concursante ha confesado la especial ilusión y nervios que sentía por su llegada. Además, ha recordado el año que le trajeron su primera consola: la Gameboy Advance. "Esas Navidades me dediqué a jugar", ha reconocido.

En cuanto a sus preferencias en el menú de Navidad, Manu lo tiene claro porque no puede comer marisco: "El típico platito de jamón puesto uno encima de otro". ¡Dale al play para ver la entrevista entera!