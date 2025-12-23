Antía, ganadora de La Voz: “Me quedé en shock cuando escuché mi nombre”

Antía todavía está asimilando lo que ha vivido sobre el escenario de La Voz. La joven talent se proclamó ganadora del concurso y, horas después, reconoce que el momento decisivo fue tan intenso que se quedó completamente en blanco.

“Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando Eva dijo mi nombre fue literalmente nada. Me quedé en shock y creo que mi cara lo mostró”, confiesa entre risas. La emoción fue compartida también por los coaches. Antía ha querido destacar especialmente las palabras que recibió de Pablo López tras la final: “Pablo me dijo que me lo merecía, que me lo había ganado”.

Sobre Sebastián Yatra, su coach en la primera parte del programa, la artista asegura que la felicidad era mutua: "Yatra se sentía ganador a través de mí. Está muy feliz por mí”. Una experiencia que deja huella. Más allá del triunfo, Antía tiene claro que La Voz ha sido un aprendizaje vital y artístico que la acompañará siempre: “Si hay algo que me ha enseñado esta experiencia es a controlar bien los nervios y a cantar escuchando los consejos que me han dado buenas personas”.

Desde la final, su vida ha ido a un ritmo frenético. Tanto, que reconoce que aún no ha podido volver a casa: “Desde que gané no he estado en mi casa y tengo muchísimas ganas de ir y estar con los míos”.

Un mensaje para quienes siempre estuvieron ahí

Antes de despedirse, Antía ha querido mandar un mensaje muy especial a todos los seguidores que la han apoyado desde el primer día: “Gracias a todas las personas que me han apoyado durante todo este camino. No tengo palabras para agradecer tanto cariño”.

Con ilusión, aprendizaje y los pies en la tierra, Antía comienza ahora una nueva etapa tras su victoria en La Voz, dispuesta a seguir creciendo y a disfrutar de todo lo que está por venir.