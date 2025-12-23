Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Antía, ganadora de La Voz: “Me quedé en shock cuando escuché mi nombre”

La emoción de Antía sigue a flor de piel tras ganar La Voz. La talent confiesa que se quedó en shock al escuchar su nombre y comparte las palabras que le dedicó su coach.

Antía

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Antía todavía está asimilando lo que ha vivido sobre el escenario de La Voz. La joven talent se proclamó ganadora del concurso y, horas después, reconoce que el momento decisivo fue tan intenso que se quedó completamente en blanco.

“Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando Eva dijo mi nombre fue literalmente nada. Me quedé en shock y creo que mi cara lo mostró”, confiesa entre risas. La emoción fue compartida también por los coaches. Antía ha querido destacar especialmente las palabras que recibió de Pablo López tras la final: “Pablo me dijo que me lo merecía, que me lo había ganado”.

Pablo y Antía

Sobre Sebastián Yatra, su coach en la primera parte del programa, la artista asegura que la felicidad era mutua: "Yatra se sentía ganador a través de mí. Está muy feliz por mí”. Una experiencia que deja huella. Más allá del triunfo, Antía tiene claro que La Voz ha sido un aprendizaje vital y artístico que la acompañará siempre: “Si hay algo que me ha enseñado esta experiencia es a controlar bien los nervios y a cantar escuchando los consejos que me han dado buenas personas”.

Desde la final, su vida ha ido a un ritmo frenético. Tanto, que reconoce que aún no ha podido volver a casa: “Desde que gané no he estado en mi casa y tengo muchísimas ganas de ir y estar con los míos”.

Un mensaje para quienes siempre estuvieron ahí

Antes de despedirse, Antía ha querido mandar un mensaje muy especial a todos los seguidores que la han apoyado desde el primer día: “Gracias a todas las personas que me han apoyado durante todo este camino. No tengo palabras para agradecer tanto cariño”.

Con ilusión, aprendizaje y los pies en la tierra, Antía comienza ahora una nueva etapa tras su victoria en La Voz, dispuesta a seguir creciendo y a disfrutar de todo lo que está por venir.

Pablo López

Pablo López enamora con ‘El niño del espacio’ por primera vez en La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Antía

Antía, ganadora de La Voz: “Me quedé en shock cuando escuché mi nombre”

¡11 años de liderazgo! El Hormiguero, programa más visto de la televisión en 2025

¡11 años de liderazgo! El Hormiguero, programa más visto de la televisión en 2025

¡Increíble! Laura Pausini presenta su último single en directo en El Hormiguero

Laura Pausini sorprende en El Hormiguero con una actuación muy especial

"Siempre caigo en la trampa": Laura Pausini confiesa el signo zodiacal que más le hace sufrir
El Hormiguero

El signo del zodíaco que Laura Pausini no soporta: “Es la primera pregunta que hago”

Rosa roza el Gordo de Pasapalabra: inesperado desenlace en El Rosco con sabor a victoria
El Rosco | 22 de diciembre

Rosa roza el Gordo de Pasapalabra: inesperado desenlace en El Rosco con sabor a victoria

Alejo Sauras, víctima del despiste de Vanesa Romero en La Pista: “Me ha metido el veneno”
Mejores momentos | 22 de diciembre

El planchazo de Alejo Sauras y Vanesa Romero al confundir a David Civera con Raúl en La Pista

El actor ha ido cayendo en cada despiste de su rival, demostrando ambos lo perdidos que estaban con la canción de su duelo musical.

La fantasía de Roberto Brasero en Pasapalabra: “El hombre que maneja el tiempo”
Mejores momentos | 22 de diciembre

La fantasía de Roberto Brasero en Pasapalabra: “El hombre que maneja el tiempo”

El meteorólogo de Antena 3 ha regresado al concurso arrasando con un espectacular pleno en la prueba Una de Cuatro. ¡Ni ha dejado jugar a Rosa!

“Tengo un pálpito”: Natalia Millán presiente el bote en la semana clave de Rosa en Pasapalabra

“Tengo un pálpito”: Natalia Millán presiente el bote en la semana clave de Rosa en Pasapalabra

Alejandro Sanz

Lorena Vázquez, sobre la ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: "Ella ha subido una foto de animales con cornamenta"

Gemelos

Dos parejas de gemelos intercambiados al nacer que descubrieron la verdad por casualidad

Publicidad