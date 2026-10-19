Javier Clemente, Mariló Montero y Bárbara Rey se sientan esta semana en La Mesa

La Mesa vuelve este miércoles, a las 23:00 en Antena 3, con debates en los que el carácter de los invitados promete tanto como los temas. Cristina Pardo conducirá un nuevo episodio de La Mesa con tres voces que no suelen dejar indiferente a nadie.

Javier Clemente, uno de los entrenadores más reconocibles y directos del fútbol español, llega con su franqueza habitual; Mariló Montero, periodista y presentadora con una larga trayectoria en televisión, y Bárbara Rey, un nombre que forma parte de la historia popular del país.

Tres generaciones de experiencia, tres perfiles distintos y mucho que contar alrededor de una mesa donde cada uno tendrá su turno de palabra, y donde, como es costumbre, la conversación puede llegar a cualquier parte.

La Mesa, todos los miércoles a partir de las 23:00h en Antena 3. Y después, en Atresplayer.