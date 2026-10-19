Desalojan a 500 migrantes de asentamientos en Ceuta: "Se han retirado 300 toneladas de basura"

Ceuta vive los días posteriores a la visita de los Reyes de España. Una visita que los ceutíes recibieron con ilusión y que ayudó a limpiar la ciudad y desalojar algunos asentamientos, aunque otros continúan establecidos en algunos puntos de Ceuta.

Durante el fin de semana, 350 agentes de la Policía Nacional desalojaron algunos de los asentamientos vigentes. Estos localizaron alrededor de 500 migrantes, 200 de ellos menores, de los cuales algunos regresaron a Marruecos voluntariamente. Otros, sin embargo, continúan en la ciudad.

Los asentamientos desalojados son los que se habían instalado en el polígono de El Tarajal o en la barriada de Regulares. Unas operaciones llenas de tensión y tras las que se han retirado unas 300 toneladas de residuos.

La tensión continúa en Ceuta, pese a que algunas zonas de la ciudad van recuperando la normalidad poco a poco. ¡Dale al play para enterarte de todo!