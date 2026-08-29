David confiesa su mayor pesadilla en Pasapalabra: "Me quitan el sueño"

Después de un centenar de tardes compitiendo, celebrando aciertos y peleando por el bote, ¿cuánto queda por saber realmente de David? Coincidiendo con sus 100 programas en Pasapalabra, hemos querido dejar a un lado las definiciones para descubrirle con un test rápido, más allá de la entrevista en la que ha hecho balance de esta experiencia.

Desde la letra del abecedario que más le atormenta hasta esos momentos imposibles de disimular cuando un invitado mete la pata, David demuestra que tiene tanto sentido del humor como habilidad para las palabras. "Me quitan el sueño", asegura sobre determinadas letras del abecedario. En cuanto a los concursantes, confiesa que es casi tan difícil disimular su cara cuando fallan que aprenderse el diccionario.

Además, el concursante barcelonés comenta que tiene pocas manías antes de enfrentarse a cada duelo en AlaZ, reconoce cuál es su prueba favorita y ponemos a prueba su memoria con el programa de su debut. ¡Dale al play!

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