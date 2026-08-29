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La anécdota que une a Paula Monreal con la reina Letizia: “Compartimos el amor por los torreznos”

La influencer ha compartido con Joseba Arguiñano su experiencia al compartir con ella en unos Premios Planeta.

Paula Monreal

La anécdota que une a Paula Monreal con la reina Letizia: “Compartimos el amor por los torreznos”

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Julián López
Julián López
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Joseba Arguiñano ha hecho equipo con Paula Monreal para preparar una receta digna de un restaurante de lujo: un carpaccio de higos con confit de pato, un plato perfecto para celíacos e intolerantes al gluten.

Receta de restaurante de lujo: Joseba Arguiñano y Paula Monreal preparan carpaccio de higos con confit de pato

Receta de restaurante de lujo: Joseba Arguiñano y Paula Monreal preparan carpaccio de higos con confit de pato

Durante el programa de Cocina abierta de Joseba Arguiñano, hemos podido conocer a la influencer de manera más personal, repasando sus inicios en redes sociales o la cantidad de recetas que ha enseñado a su audiencia.

Entre tantos temas de conversación, Joseba ha querido conocer la anécdota que tiene Paula Monreal con la reina Letizia, y la influencer no se ha andado con pelos en la lengua: coincidieron en unos Premios Planeta, y la reina Letizia se acercó a ella para hacerle una divertida pregunta.

“Me preguntó si considero más saludable un torrezno que una croqueta”, desvela la influencer y señalando que eligió la primera opción, por supuesto, ¡y la reina pensaba exactamente lo mismo!

“Compartimos el amor por los torreznos”, dice la influencer tras esta divertida anécdota. Además, como es intolerante al gluten, ha confesado dónde come croquetas y qué variantes hace para disfrutar de este manjar. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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