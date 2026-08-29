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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia se juega el despido por defender a Marta ante Gabriel

El director de la fábrica se encara con la encargada tras descubrir que han escondido los productos de Brossard.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia se juega el despido por defender a Marta ante Gabriel

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

A pesar de su negativa inicial, ¡Pablo accederá a operarse! El Salazar tomará esta valiente decisión para tranquilizar a su familia, pero antes querrá dejar todo atado en el caso de que pudiera complicarse. ¿Saldrá bien la operación?

Mientras, Eduardo dará la cara por Roque y tratará de convencer a Damián para que no rompa sus relaciones empresariales con el joven.

No obstante, su insistencia solo cabreará al patriarca de los De la Reina. ¿Le confesará el chofer la verdad sobre Roque?

En otro orden de cosas, Bianca volverá a la carga con un inesperado dilema que dejará sin palabras a Fina y pondrá patas arriba su relación con Marta. ¿De qué se tratará? ¿Hasta dónde será capaz de llegar la argentina?

Además, Begoña y Andrés se reencontrarán y la enfermera terminará derrumbándose frente a él mientras que… ¡Beatriz fotografiará este emotiva escena! ¿Se atreverá a entregarle las instantáneas a Gabriel?

Finalmente, Gabriel no dudará en enfrentarse a las dependientas tras descubrir el plan de Marta.

El director de la fábrica obligará a Claudia desobedecer las órdenes de la hija de Damián y darles visibilidad a los perfumes francés, pero la encargada se negará y…¡Gabriel amenazará con despedirla! ¿Será capaz de ello?

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