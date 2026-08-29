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De una ensalada de garbanzos a más de 1.600 recetas publicadas: Paula Monreal recuerda sus inicios

El presentador ha preguntado a Paula Monreal sobre cómo comenzó a cocinar en redes sociales y la invitada le ha dado todos los detalles sobre su experiencia.

De una ensalada de garbanzos a más de 1.600 recetas publicadas: Paula Monreal recuerda sus inicios

De una ensalada de garbanzos a más de 1.600 recetas publicadas: Paula Monreal recuerda sus inicios

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Marta Jorge
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Joseba Arguiñano se ha interesado por los inicios de su invitada, y Paula Monreal le ha explicado que, en realidad, empezó a cocinar en redes sociales por un cúmulo de casualidades.

La creadora de contenido tuvo durante un tiempo un negocio de moda en redes. Aquella experiencia, sumada a sus estudios en un máster de marketing digital, su pasión por los fogones y su propia intolerancia al gluten, la motivaron a dar el paso. “¿Por qué no pruebo yo? A ver si mis recetas funcionan”, recuerda que pensó en aquel momento.

Paula Monreal ha recordado que la primera propuesta que compartió fue una ensalada de garbanzos, el punto de partida de un camino que hoy supera ya las 1.600 recetas publicadas. “¡Y las que quedan!”, ha asegurado la influencer, que cuenta con tres millones de seguidores en redes sociales. Además, nos ha revelado cuáles son los platos que más triunfan entre su audiencia. ¡Pincha en el vídeo para descubrirlo!

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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