Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La madre adoptiva de Kader

Neslihan Arslan es Tülay, la malvada tutora de Kader a la que la pequeña llama tía

Tras el nacimiento de Kader, Berrak se deshizo de ella tan rápido como pudo para evitar que Serhat le descubriera.

Neslihan Arslan es Tülay, la malvada tutora de Kader a la que la pequeña llama tía

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

Tülay es un personaje que, al igual que su marido Erkan, son capaces de hacer cualquier cosa a cambio de dinero. Viven en un barrio obrero muy humilde lleno de casas pequeñas, entre las que se encuentra la de la familia de Zeynep. Esta cercanía con ellos les hará sufrir las consecuencias por haber aceptado a Kader a cambio de dinero.

La relación cercana entre Zeynep y Serhat provoca que toda su familia vaya a por ellos tras haber ocultado el secreto de Berrak durante 7 años.

Tülay es una persona muy egoísta y materialista que haría cualquier cosa junto con Erkan para conseguir dinero. Esto fue lo que la llevó a aceptar el trato con Berrak para ocultar el nacimiento de Kader durante tantos años.

Por si no fuera suficiente con haber ocultado la existencia de Kader durante tantos años, Tülay utilizaba a la pequeña para vender pulseras por la calle y así conseguir más dinero.

El trato que ha tenido con la hija de Berrak durante 7 años se ha basado en el maltrato físico y psicológico. Esto hace que Kader tenga miedo de sufrir consecuencias físicas y castigos muy fuertes cada vez que hace algo que enfada a la madre de Serhat.

Neslihan Arslan es la actriz turca que consigue ponerse en la piel de este personaje con unos rasgos personales tan marcados. Su capacidad para convertirse por completo en el personaje que interpreta hace de ella la mujer ideal para este puesto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

Fernando Andina desvela los secretos del momento más trágico de Pablo en Sueños de libertad: “Se aferra a la vida”

Fernando Andina desvela los secretos del momento más trágico de Pablo en Sueños de libertad: “Se aferra a la vida”

Una nueva vida

Asya Lida Bedir, la actriz que da vida a la pequeña Hatice, conquista a los fans de Una nueva vida

Neslihan Arslan es Tülay, la malvada tutora de Kader a la que la pequeña llama tía

Neslihan Arslan es Tülay, la malvada tutora de Kader a la que la pequeña llama tía

Ecmel se ensaña con Sadakat y convierte a Nare en el centro de su cruel venganza
En tierra lejana | 25 de agosto

Ecmel se ensaña con Sadakat y convierte a Nare en el centro de su cruel venganza

Capítulo 636 de Sueños de libertad; 28 de agosto: Pablo salva su vida, pero se niega a operarse
Resumen

Capítulo 636 de Sueños de libertad; 28 de agosto: Pablo salva su vida, pero se niega a operarse

Marta intenta acercar posturas con Fina en una romántica cita que acaba de la peor manera: “¿No confías en mí?”
Capítulo 636

Marta intenta acercar posturas con Fina en una romántica cita que acaba de la peor manera: “¿No confías en mí?”

La hija de Damián ha vuelto a insinuar a su pareja que Bianca quiere recuperarla y la fotógrafa ha estallado en cólera.

Andrés, preocupado por Begoña, da un paso inesperado y… ¡decide quedar con ella!
Capítulo 636

Andrés, preocupado por Begoña, da un paso inesperado y… ¡decide quedar con ella!

El hijo de Damián se ha excusado con que quiere ver a Juanito, pero la realidad es que teme por ella.

“Hazlo por Nieves y por tus hijos”: Damián intenta convencer a Pablo para que se someta a una peligrosa operación, ¿aceptará?

“Hazlo por Nieves y por tus hijos”: Damián intenta convencer a Pablo para que se someta a una peligrosa operación, ¿aceptará?

Paula rechaza las disculpas de Claudia tras descubrir quién está detrás de los robos: “Nunca había pasado tanta vergüenza”

Paula rechaza las disculpas de Claudia tras descubrir quién está detrás de los robos: “Nunca había pasado tanta vergüenza”

Sadakat hará lo que sea para callar a Mine antes de que llegue hasta Ecmel: en los próximos capítulos de En tierra lejana

Sadakat hará lo que sea para callar a Mine antes de que llegue hasta Ecmel: en los próximos capítulos de En tierra lejana

Publicidad