Neslihan Arslan es Tülay, la malvada tutora de Kader a la que la pequeña llama tía

Tülay es un personaje que, al igual que su marido Erkan, son capaces de hacer cualquier cosa a cambio de dinero. Viven en un barrio obrero muy humilde lleno de casas pequeñas, entre las que se encuentra la de la familia de Zeynep. Esta cercanía con ellos les hará sufrir las consecuencias por haber aceptado a Kader a cambio de dinero.

La relación cercana entre Zeynep y Serhat provoca que toda su familia vaya a por ellos tras haber ocultado el secreto de Berrak durante 7 años.

Tülay es una persona muy egoísta y materialista que haría cualquier cosa junto con Erkan para conseguir dinero. Esto fue lo que la llevó a aceptar el trato con Berrak para ocultar el nacimiento de Kader durante tantos años.

Por si no fuera suficiente con haber ocultado la existencia de Kader durante tantos años, Tülay utilizaba a la pequeña para vender pulseras por la calle y así conseguir más dinero.

El trato que ha tenido con la hija de Berrak durante 7 años se ha basado en el maltrato físico y psicológico. Esto hace que Kader tenga miedo de sufrir consecuencias físicas y castigos muy fuertes cada vez que hace algo que enfada a la madre de Serhat.

Neslihan Arslan es la actriz turca que consigue ponerse en la piel de este personaje con unos rasgos personales tan marcados. Su capacidad para convertirse por completo en el personaje que interpreta hace de ella la mujer ideal para este puesto.

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