Sara Sálamo bromea con el ‘truco’ de Manu en el ¿Dónde Están?: “Di la verdad”

¿Es memoria? ¿Es táctica? ¿Cómo hace Manu para ser prácticamente infalible en una de las pruebas más complicadas de Pasapalabra? Son las preguntas que siguen haciéndose los invitados cada vez que el concursante firma un pleno en el ¿Dónde Están?. Itziar Miranda le ha dicho “a tus pies”, mientras que Sara Sálamo trataba de conocer su secreto.

La prueba ha tenido como opciones dos de los cantantes españoles de más éxito. Manu se ha decantado por Alejandro Sanz, de forma contundente tras consultarlo con Itziar y Raúl Peña, a pesar de que Roberto Leal ha recordado su parecido con Enrique Iglesias. Ya lo comentó hace unos meses: “Tienes cierto aire en el corte de pelo”.

El panel, con palabras que aparecen en títulos de las canciones, apenas ha supuesto un reto para Manu. Lo ha completado a la primera y por la vía rápida. “Di la verdad”, le ha pedido Sara Sálamo sobre su truco, esbozando una teoría. ¡No te lo pierdas en el vídeo!