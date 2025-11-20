El Hormiguero recibirá a Álex Márquez, José Andrés, David Bisbal y Dabiz Muñoz la próxima semana

El Hormiguero no levanta el pie del acelerador y la próxima semana tendrá el placer de recibir a un elenco de invitados de lo más variado. Álex Márquez, José Andrés, David Bisbal y Dabiz Muñoz estarán junto a Pablo Motos y habrá sorpresas inolvidables.

Lunes: Álex Márquez

Viene a vernos el subcampeón del mundo de Moto GP 2025, Álex Márquez. El piloto del equipo Gresini Racing acaba de completar su mejor temporada en la máxima categoría, donde ha firmado tres victorias, más de una decena de podios y varias victorias al sprint.

Álex Márquez en El Hormiguero | antena3.com

Martes: José Andrés

Recibimos a uno de los chefs y emprendedores más aclamados del mundo: José Andrés. Acaba de publicar el libro Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos, una síntesis de las lecciones de vida más conmovedoras e impactantes que ha vivido. A través de su organización, World Central Kitchen, el español lidera una aplaudida labor humanitaria que da de comer a cientos de personas de todo el mundo afectadas por desastres naturales o conflictos bélicos.

José Andrés en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: David Bisbal

El plató comienza a respirar aire navideño con la visita de David Bisbal y la gira de conciertos Todo es posible en Navidad, donde interpreta los temas de su disco homónimo. El almeriense hará varias paradas en nuestro país con este tour que finaliza en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 23 de diciembre.

David Bisbal en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Dabiz Muñoz

Recibimos al chef Dabiz Muñoz que nos va a presentar un proyecto muy distinto a lo que nos tiene habituados: su comic titulado XOTIME. Disponible desde el próximo 24 de noviembre, es la primera vez en la historia de un cómic en la que un cocinero es protagonista único de su propia colección de cómics de aventuras, con la gastronomía como hilo conductor de todas ellas.