Mejores momentos | 20 de noviembre

Nuevo secreto desvelado sobre los invitados de Pasapalabra: “Hay quien se viene arriba”

La conversación entre Raúl Peña y Sara Sálamo ha llevado a que Roberto Leal explique qué ocurre antes de que empiecen una nueva visita al concurso.

Alberto Mendo
¿El nuevo cuarteto de invitados tendrá la suerte de presenciar cómo se entrega el bote de Pasapalabra? Raúl Peña, Itziar Miranda, Sara Sálamo y Carlos Rodríguez han llegado para ayudar a Manu y a Rosa. Los concursantes han comenzado este programa con una sonrisa y mucha tranquilidad al poder esquivar la Silla Azul tras su último empate en El Rosco.

Manu, solo ante el peligro: jugada llena de intriga en El Rosco para alcanzar a Rosa y sus 22 aciertos

Roberto Leal ha dado la bienvenida a los nuevos refuerzos y lo primero que se ha encontrado es a Raúl resignado a perder en La Pista. “Siempre me adelantan”, ha asegurado, señalando a su rival en estos programas. Sara ha reconocido que es “bastante buena” en la prueba musical, aunque ha revelado que no es infalible: “En el ejemplo que pusieron en la sala, se la sabían todos menos yo”.

Para explicar a qué se refería la actriz, Roberto ha explicado un secreto de Pasapalabra. El presentador ha contado lo que hacen los invitados al iniciar su visita, antes incluso de llegar al plató. “Hay quien se viene arriba”, ha comentado. ¿De qué se trata? ¡Descúbrelo en el vídeo!

