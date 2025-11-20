¡Todo es posible! Manu, a un acierto del empate y a cuatro del bote de 2.410.000 euros en El Rosco

Con pies de plomo, así han caminado Manu y Rosa por El Rosco en este programa de Pasapalabra. Sin encadenar grandes turnos de aciertos, los dos han ido a asegurar cada respuesta en un duelo con un bote cada vez más mareante: 2.410.000 euros.

Esta vez ha sido la concursante gallega quien ha comenzado la prueba. Ha hecho un programa brillante junto con su equipo, sin fallar tampoco con su panel del ¿Dónde Están?. Esta prueba ha dejado una de las anécdotas de la tarde porque Manu ha hecho lo habitual, un pleno, y Sara Sálamo ha intentado descubrir su truco.

Quizá por la seguridad que da tener más tiempo, Rosa se ha tomado este Rosco con más tranquilidad y Manu ha ido ligeramente por delante durante la primera vuelta. Sus marcadores se han encontrado por primera vez con 19 aciertos, aunque la tensión se ha disparado realmente con empate a 21.

La concursante gallega no ha tardado en dar por sentenciada su parte de la prueba. Tras sumar otra letra en verde, se ha plantado. Por lo tanto, el desenlace quedaba pendiente de la última jugada de Manu: a un acierto del empate, a dos del triunfo y a cuatro del bote. Todo era posible. ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle de este Rosco!