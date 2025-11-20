Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 20 de noviembre

Sin palabras con el debut de Carlos Rodríguez en Pasapalabra: ¿nuevo musiquito en La Pista?

El locutor y veterinario ha reconocido ‘Take on me’ a la primera, llevándose una victoria que habría sido para Itziar Miranda si no se hubiese precipitado con el pulsador.

Sin palabras con el debut de Carlos Rodríguez en Pasapalabra: ¿nuevo musiquito en La Pista?

Alberto Mendo
Publicado:

Llegó, vio, venció. Carlos Rodríguez ha hecho buena la histórica expresión de Julio César porque ha firmado un pleno en La Pista en su primera vez en Pasapalabra. Con o sin suerte del principiante, lo cierto es que los últimos debutantes en el concurso han conseguido acertar la canción a la primera en la tarde de su estreno. Hace pocos días se produjo esta misma situación con Alejandra Osborne.

Las disculpas de Alejandra Osborne en su divertido estreno en Pasapalabra: “Perdón, hablo fatal”

El comunicador y veterinario, director y locutor de ‘Como perro y el gato’ en Onda Cero, ha dejado sin palabras a Roberto Leal. Itziar Miranda, en un gran ejemplo de sana rivalidad, también se ha rendido ante este incontestable triunfo. La victoria habría sido para ella de no haberse precipitado con el pulsador. Los dos invitados han reconocido ‘Take on me’, un temazo del año 1985, con el primer fragmento que ha sonado.

El presentador ya lo había avanzado antes del duelo. “Os va bien”, afirmaba sobre la canción. Aclaraba que no por la edad de Itziar y Carlos, sino por el estilo musical. De hecho, ha improvisado una divertida broma hacia el locutor: “Si es por edad, tendría que ser canto gregoriano”. ¡Disfruta de este momentazo en el vídeo!

