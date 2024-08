Paquito Arévalo responde a los relatos de las memorias de Malena Gracia: "¿Qué tienes en la cabeza hija mía?"

Paquito Arévalo ha venido al plató de Y ahora Sonsoles para responder a Malena Gracia, que está haciendo una serie de homenajes a Paco Arévalo sin permiso de la familia.

Uno de ellos son las memorias del humorista, algo que no acepta. Y es que considera que la artista cae en muchas contradicciones porque, según cuenta, apenas unos días antes de su muerte estaba hablando mal de él.

"¿Qué tienes en la cabeza hija mía?", se ha preguntado, y tiene claro que no va a hablar con ella "en la vida". Paquito pide que los deje en paz, a él, a su padre y a su familia.

En el programa también hemos recordado cómo Malena Gracia contó el primer encuentro pasional que tuvo con Paco Arévalo, algo de muy mal gusto según el hijo del humorista. "Dime algo bonito que haya dicho", ha asegurado.

"Me parece penoso, me parece rastrero", ha dicho respecto a las declaraciones que hizo sobre él. Paquito Arévalo ha dejado claro que es una persona feliz junto a su gente y que a personas como a ella no las necesita en su vida.

El hijo del humorista ha dejado claro que quiere acabar con la guerra y que Malena deje de ir a platós, se dedique a su trabajo como artista y deje a su familia en paz.

Paquito Arévalo ha escuchado también por primera vez la canción que Malena Gracia le ha dedicado a su padre: "Un 'shakirazo' choni", ha opinado.