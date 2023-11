Su padre sufre síndrome de Diógenes desde hace 40 años: "Ven cómo se está matando y nadie hace nada"

El padre de Lourdes lleva 20 años viviendo en un local completamente lleno de basura y suciedad en el que apenas se puede respirar, unas imágenes que ella mismo ha grabado y que no puede ver sin contener las lágrimas, un caso similar al de la mujer de 86 años a la que su hija tenía retenida y viviendo en una situación parecida.

La cocina está repleta de mugre y las habitaciones llenas de deshechos recogidos en la calle y toneladas de residuos. A pesar de que lleva 8 años pidiendo ayuda, su padre tiene síndrome de Diógenes y demencia, por lo que se le hace imposible que entre en razón.

Ella y su hermano suplican que alguien se haga cargo de él, de quien reciben una ayuda de apenas 100 euros por parte de los Servicios Sociales. Una cifra insuficiente porque lo que reclaman es una intervención para que su padre no sea un peligro para sí mismo y el resto de vecinos.

"En Barcelona hay un montón de casos como mi padre"

Ahora el lugar en el que vive se ha convertido en un foco de infecciones y plagas, una imagen que nada tiene que ver con la de un hogar.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Lourdes, su hija, que ha asegurado que su padre niega la adicción y, además, ahora, pasa días viviendo con ella, pero por su carácter se irrita y se refugia en este local lleno de basura. "Ya no puedo más", ha confesado.

Lourdes ha recalcado que esta es una enfermedad que no está tratada y que cada caso se estudia de manera individualizada. Sin embargo, lo que se necesita es un trabajo multidisciplinar de todas las especialidades para ayudar a las personas que lo sufren. "En Barcelona hay un montón de casos como mi padre", ha dicho.

Y es que el síndrome de Diógenes no deja de ser una adicción, pero en algunos momentos su padre sabe que el local no está en condiciones, pero a todo le ve utilidad. Él vivía en un pueblo en el que no había luz, y le cuenta que de pequeño no podían ni comprarle cuentos, por lo que cuando lo ve tirado se emociona.



Esta situación la viven también muchas otras personas, entre ellas Marcos, un hombre con el que hablamos en 'Y ahora Sonsoles' que aseguró que llevaba más de 6 meses sin ducharse, además de años viviendo rodeado de basura.