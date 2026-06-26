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El padre de la joven asesinada por su compañero de piso cree que el acusado "se ríe de ella"

El acusado de matar a su compañera de piso de una puñalada mortal en el cuello sostenía que la víctima le espiaba a través de los conductos de ventilación y alimentaba sus paranoias. Los padres de la joven rechazan que el crimen pueda atribuirse únicamente a problemas de salud mental y aseguran que, además de haber asesinado a su hija, se ríe de ella.

Eduardo padre de la chica asesinada

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Lois G.P. ha reconocido ante la jueza ser el autor del asesinato de su compañera de piso, Larysa Ruiz da Silva. Durante su comparecencia judicial, confesó que le asestó una puñalada mortal en el cuello y que, posteriormente, incendió la vivienda con el objetivo de eliminar las pruebas del crimen. Sin embargo, la versión ofrecida por el acusado no coincide con los testimonios de las otras dos jóvenes que compartían piso con ambos.

El acusado fue detenido por la Policía gracias a la colaboración de varios testigos. En su declaración, admitió los hechos, aunque aseguró que sufría un episodio de paranoia, que había consumido sustancias y que apenas recordaba lo ocurrido más allá de haber apuñalado a la víctima. La defensa sostiene que el estado mental del acusado en el momento de los hechos podría reducir su responsabilidad penal. Por el contrario, los padres de Larysa rechazan esa versión y consideran que actuó de forma plenamente consciente ya que intentó destruir las pruebas.

Asimismo, el acusado ha intentado justificar su conducta alegando que creía que Larysa le espiaba a través de los conductos de ventilación y que, supuestamente, jugaba con sus paranoias. Mientras avanza la instrucción del caso, Lois G.P. permanece en prisión preventiva.

Hoy sus padres cuentan para Y ahora Sonsoles su versión de los hechos. Lana Da Silva asegura que hablaba a menudo con su hija y que nunca le comentó que algo estuviera mal. Por su parte, Eduardo Ruiz, cree que la historia que cuenta el asesino es "una falta de respeto" al estar "riendose de ella" en referencia a su hija.

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