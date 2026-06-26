Hablamos con ella
La dueña de 'Bankito', el banco robado en Barakaldo que tiene en vilo a los vecinos: "Estamos todas las familias buscándolo"
Itsaso es la dueña de una juguetería de Barakaldo que ha sufrido una pérdida incalculable. Alguien ha robado a 'Bankito', el banco que llevaba años frente a la puerta del negocio.
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'Bankito' es un vecino más de Barakaldo y ni siquiera es humano. Es un banco para sentarse que pertenecía a una tienda de juguetes y que ha sido robado, dejando a cientos de personas huérfanas.
Itsaso es la dueña de la juguetería y, por tanto, de 'Bankito'. Esta no puede entender cómo alguien ha podido llevarse a 'Bankito', cuando estaba dentro de un porche y no había duda de que pertenecía al local.
"Lleva ahí cuatro años", nos cuenta, "están todos los niños y todas las familias buscándolo por las calles".
Ahora, Itsaso busca desesperadamente a 'Bankito', que para ella y para muchas familias que acudían a la juguetería no es una pérdida económica, sino sentimental. ¿Lograrán encontrarlo?
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