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Ana Obregón adelanta detalles de su posado veraniego: "A mi edad, seguir haciéndolo es algo importante para las mujeres"

Nuestra colaboradora ha confirmado que este año también habrá posado veraniego y nos ha adelantado cómo será. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Ana Obregón

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ana Obregón sorprende cada año con sus famosos posados veraniegos que ya se han convertido en tradición. Este año, no podía ser menos y nuestra colaboradora ha confirmado la gran noticia: ¡habrá posado!

Aunque Ana ha querido mantenerlo en secreto y jugar al despiste, ha querido darnos unos detalles en Y ahora Sonsoles. "Se verá el 7 de julio", desvela.

"A mi edad, seguir haciéndolo es algo importante para las mujeres", afirma Ana Obregón, "parece que a partir de los 50 años desaparecemos". La actriz ha destacado que este posado es especialmente importante para ella, que confiesa que se siente una privilegiada por haberlo convertido en una tradición.

Según nos cuenta, podremos disfrutar pronto del posado veraniego del que se siente tremendamente orgullosa. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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