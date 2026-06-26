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Un incendio en Huesca provoca el desalojo de más de doscientos cincuenta vecinos de la zona

Un incendio en Huesca ha provocado el desalojo de 250 vecinos debido a la dificultad para controlar las llamas. Aunque la situación parece estar ya bajo control, las medidas preventivas continúan vigentes.

Chari, vecina Huesca

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Un incendio ha sacudido parte de la comarca de la Litera, en Huesca, todo apunta a una chispa de un vehículo de maquinaria de labranza, sin embargo, las llamas comenzaron a crecer por los vientos calientes y las altas temperaturas. El gobierno de Aragón ha decidido cerrar de manera preventiva las localidades de Azanuy, Calasanz y Alins del Monte.

Los equipos de emergencia y los cuerpos de seguridad continúan trabajando sobre el terreno con el objetivo de acabar con el incendio lo antes posible. Mientras tanto, la alerta rojo plus sigue activa en todo el territorio y los doscientos cincuenta vecinos desalojados permanecen a la espera de noticias desde Monzón, donde se encuentran alojados provisionalmente en la residencia de deportistas.

Hasta ahora, el peor incendio registrado en la zona desde 2022. Hoy entra en directo al programa el periodista Paco Aznar, para contarnos que las cosas están "un poco mejor" pero que hay que seguir con las medidas preventivas, además, Chari, una de las vecinas desalojadas, reconoce que a pesar de todo están bien y que las casas también, pero, por el momento, no les han dicho nada sobre volver a sus hogares.

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