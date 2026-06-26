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Sonsoles Ónega sirvió de inspiración para que Verónica Sanz se lanzara a escribir: "Tú sembraste una semillita"

La periodista deja a un lado las pantallas para adentrarse en la magia de la literatura. Hoy, nos cuenta todos los detalles sobre su último proyecto.

Verónica Sanz

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Verónica Sanz es una de las periodistas más famosas de laSexta Xplica. Su rostro nos acompaña cada sábado desde la pequeña pantalla, pero hoy la conocemos más allá de la periodista.

Recientemente, ha dejado a un lado la televisión para centrarse en la literatura, debutando con su libro Gente Bien. Una historia sobre lo que no se ve, sobre lo oculto, que puede hacer estallar todo lo que conocemos.

Según nos cuenta, la idea de escribir nació gracias, en parte, a compañeras periodistas como Sonsoles Ónega, que se lanzaban a escribir novelas. "Tú sembraste una semillita", le confiesa a Sonsoles Ónega, "has sido una inspiración".

Hoy, Verónica Sanz se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para presentarnos su faceta más personal. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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