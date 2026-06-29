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Mari Paz, hermana de la familia gallega desaparecida en Venezuela: "Sé que los milagros existen, pero necesitamos más rescatistas"

Las cifras en Venezuela son cada vez más devastadoras. Un terremoto que ha causado ya más de 1.400 muertes y que ha generado daños incalculables.

Familia gallega

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El miércoles por la tarde en Venezuela, un doble terremoto cambiaba para siempre la vida de millones de persona. Primero fue un temblor de magnitud 7.2 en la escala Richter y, después, una segunda sacudida de 7.5.

Las cifras de víctimas aumentan por momentos y ya se lamentan 1.450 fallecidos y 3.150 heridos. De entre las víctimas mortales, 17 eran españolas y 138 continúan desaparecidos.

Entre los desaparecidos españoles está una familia entera gallega que había viajado a La Guaira para ver a los abuelos. Todos se alojaban en el mismo edificio y no hay noticias de ellos desde el día del terremoto.

Mari Paz es la hermana de Adela, la madre de la familia gallega, que ha desaparecido junto a su marido, sus dos hijos pequeños y sus suegros. "No sabemos nada de ellos desde el 24", afirma Mari Paz.

Sin noticias de la familia, Mari Paz no pierde la esperanza, pero pide desesperadamente más ayuda en Venezuela. "Sé que los milagros existen, pero, por favor, que envíen más rescatistas", señala, "necesitamos que los encuentren".

La tragedia sacude al país, mientras los venezolanos piden ayuda desesperadamente. Cinco días después, aún hay cuerpos esperando a salir de entre los escombros.

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