El periodista Manuel Félix denuncia el caos en Venezuela tras el terremoto: "Es un país fallido"

Continúan las labores de búsqueda de desaparecidos tras los terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos asciende a 1.450 y la de heridos a 3.150. En cuanto a los españoles afectados, el número de desaparecidos ha descendido de 150 a 138. Además, se confirma la muerte de 17 compatriotas y la localización de otros 12 bajo los escombros.

El programa sigue colaborando para ayudar a localizar a familiares de quienes aún permanecen desaparecidos. Hoy recoge el testimonio de Manuel Félix, un español recién llegado a España tras ser evacuado en un avión militar. Asegura que la desorganización retrasó la llegada de la ayuda y describe una situación de caos en el país: "Es un país fallido" seguido de un "La policía enfrentándose a su gente". Tras haber vivido una tragedia así, ahora ve la gravedad de este tipo de circunstancias.

También intervienen Ángel Vera, que busca a sus suegros y reclama ayuda internacional, y Roberto Méndez, que continúa buscando a sus padres entre los escombros y denuncia que los vecinos están realizando las labores de rescate prácticamente sin medios: "Es un trabajito de hormiga".

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