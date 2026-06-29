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El periodista Manuel Félix denuncia el caos en Venezuela tras el terremoto: "Es un país fallido"

Manuel Félix acaba de aterrizar en España después de conseguir entrar en un vuelo militar. Vivió los terremotos de Venezuela en primera persona y asegura que sintió como se movía el edificio en el que se encontraba.

Manuel Félix

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Continúan las labores de búsqueda de desaparecidos tras los terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos asciende a 1.450 y la de heridos a 3.150. En cuanto a los españoles afectados, el número de desaparecidos ha descendido de 150 a 138. Además, se confirma la muerte de 17 compatriotas y la localización de otros 12 bajo los escombros.

El programa sigue colaborando para ayudar a localizar a familiares de quienes aún permanecen desaparecidos. Hoy recoge el testimonio de Manuel Félix, un español recién llegado a España tras ser evacuado en un avión militar. Asegura que la desorganización retrasó la llegada de la ayuda y describe una situación de caos en el país: "Es un país fallido" seguido de un "La policía enfrentándose a su gente". Tras haber vivido una tragedia así, ahora ve la gravedad de este tipo de circunstancias.

También intervienen Ángel Vera, que busca a sus suegros y reclama ayuda internacional, y Roberto Méndez, que continúa buscando a sus padres entre los escombros y denuncia que los vecinos están realizando las labores de rescate prácticamente sin medios: "Es un trabajito de hormiga".

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