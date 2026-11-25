El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, un día en el que se conmemora especialmente a las víctimas de la violencia machista, como la madre de Antonio. Este joven de 22 años y sus hermanos fueron testigos de cómo su padre apuñalaba en el cuello a su madre frente a ellos.

La madre de Antonio quedó en silla de ruedas y con un 96% de discapacidad. Una situación ante la que Antonio tuvo que renunciar a su vida para cuidar de su familia. "Tuve que decidir si la operaban, con el riesgo de que muriera o se quedara en estado vegetativo", afirma Antonio.

"A día de hoy, mi madre no habla, pero ha podido recuperar algo de movilidad con el tiempo", nos cuenta Antonio. Por su parte, su padre fue condenado a 12 años de prisión.

Casos como el de la madre de Antonio se repiten cada año y arruinan y se llevan vidas. Una realidad ante la que hay que seguir luchando y denunciando siempre.