Maricarmen es una vecina de Cabra (Córdoba) que está en pie de guerra con varios vecinos de la localidad. Esta lleva al menos tres años sin pagar el alquiler a Juan, el propietario de la casa que ahora está inquiokupando.

Durante este fin de semana, Maricarmen ha decidido okupar otra vivienda del pueblo, la de Mercedes. Esta vecina logró echarla con ayuda de la policía, pero se ha encontrado la casa destrozada.

"Fue mi hija la que se encontró la cerradura cambiada y la mujer se asomó por la ventana diciendo que no se iba, que tenía un menor y que era vulnerable", afirma Mercedes, "mi marido llegó muy alterado y, antes de que viniera la policía, él ya había tirado la puerta abajo".

Según cuenta, no es la primera vez que Maricarmen intenta meterse en su casa. "Llevamos aquí desde septiembre, salimos muy temprano y volvemos muy tarde", señala, "ya había visto que me señalaron la puerta".

Mercedes ha podido recuperar su casa, algo que Juan espera poder hacer pronto. Sus circunstancias han cambiado y necesita la casa que estaba alquilando a la que ahora inquiokupa el piso. ¿Logrará que Mari Carmen abandone la vivienda?