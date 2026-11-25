El especial “Parejas, porque sí” de La ruleta de la suerte pone a prueba la sinergia que se produce entre cada par de concursantes. Y es que, si bien la competencia es doble, también es cierto que el apoyo del compañero puede ser determinante en los resultados.

Celia y Belén, hermanas, han demostrado la buena conexión que hay entre ambas a lo largo del programa. Un claro ejemplo de ello se ha producido cuando, con 400€ ya acumulados en su marcador, han logrado ir a parar al gajo Exprés. Una tirada que desde luego han sabido aprovechar.

El primer paso ha sido ponerse de acuerdo: Celia se encargaba de decir las consonantes y, una vez reveladas todas, Belén resolvía el panel. ¿El resultado? Una ola de 900€ de lo más merecida. ¡Disfruta de la prueba completa dando play al vídeo de arriba!