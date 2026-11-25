La Triple Prueba de Velocidad pone en juego 100€ con cada panel. Sin embargo, aquellos concursantes que resuelvan los tres, duplican el premio con 600€. Una norma que, en un día especial de “Parejas, porque sí” no podía faltar: ¡esto va de duplicar!

Celia y Belén han ido superando correctamente cada una de las pruebas. Si bien en la última han estado a punto de perder el premio doble ante Enrique y Mónica, un pequeño error por parte de esta pareja les ha permitido terminar resolviendo el panel.

De este modo, las dos hermanas han demostrado la buena conexión que hay entre ambas, enfundándose esos 600€ que no muchos consiguen. Además, el público les ha regalado la primera ola del programa y ellas no han dudado en sumarse a la ovación, conscientes de su gran triunfo.