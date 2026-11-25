Se acercan las elecciones generales y algunos famosos se posicionan e, incluso, colaboran con las campañas de determinados partidos políticos. Loles León, por ejemplo, ha participado en la campaña del PSOE, igual que han hecho otros compañeros de profesión.

El actor Máximo Valverde se ha posicionado y ha criticado la crispación política que existe hoy en día. Este se ha declarado abiertamente de derechas y ha denunciado que muchos actores apoyen a la izquierda y luego no actúen conforme a lo que defienden.

"Casi todos los actores son de izquierdas y luego no viven como la gente de izquierdas", afirma, "no hay que ser hipócrita". Máximo Valverde sostiene que "decir que eres de derechas te perjudica", especialmente en el mundo de la interpretación.

Según Máximo Valverde, el mundo del cine está demasiado politizado: "Los Goya no son premios de cine, son mítines políticos". Una cuestión sobre la que muchos artistas se están posicionando. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!