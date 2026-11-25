El Panel de la Letra Oculta no se les ha dado especialmente bien a Enrique y Mónica en el especial “Parejas, porque sí” de La ruleta de la suerte. Y es que han perdido el turno para cedérselo a Celia y Belén, dos hermanas convencidas de que juntas son más fuertes.

Si bien había ocasiones en las que era Belén la encargada de hacer girar la ruleta por cuenta propia, cuando buscaban un gajo concreto lanzaban juntas. Una manera con “dificultad” añadida, como bien ha señalado el propio presentador; pero que les ha salido a pedir de boca de principio a fin.

La sinergia entre ambas era tan increíble que, en los momentos más críticos, esquivaban las peores casillas. “¡Vaya tiradas juntas hacéis!”, comentaba Jorge Fernández al ver su increíble puntería. Dichas tiradas se han sucedido hasta conseguir el Supercomodín y 475€ en el marcador, rozando así la primera ola del programa.