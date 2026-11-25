La ruleta de la suerte nos tiene acostumbrados a todo tipo de programas especiales. Los de Navidad, los de Halloween, los de la llegada del verano… Sin embargo, no siempre hay que esperar una ocasión única en el calendario para celebrar este tipo de ediciones.

El formato “Parejas, porque sí” es un claro ejemplo de ello. Un programa en el que los atriles duplican el número de concursantes sin razón alguna más allá de la diversión y los buenos ratos que se pasan cuando son dos los que hacen girar la ruleta.

Brian ha sido testigo por primera vez de esta realidad y lo ha hecho dándolo todo con un tema de Mafalda Cardenal. Un baile en el que, siendo un “Parejas, porque sí”, no podía estar solo: la concursante Eva se ha subido a la pantalla para celebrar la canción junto al sustituto de Laura Moure.

¿Quieres ver este divertido arranque de programa? Lo tienes disponible en el vídeo de arriba.