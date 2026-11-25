El 29 de noviembre, los españoles están llamados a votar al que será el próximo presidente del Gobierno. A menos de una semana, los partidos sacan las últimas bazas de sus campañas electorales.

Algunos famosos como Rosalía, Amaia, Lola Índigo o Karina se han sumado a las campañas y han animado a los españoles a votar. Algunos, como Bárbara Rey, incluso, han mostrado su apoyo a un partido concreto.

Famosos como Máximo Valverde resaltan la importancia de votar porque vivieron los momentos más complicados de la historia en nuestro país. Él, precisamente, votó por primera vez en 1977, las primeras elecciones democráticas.

Máximo fue con un amigo a votar y recuerda las cuatro opciones que tenía para elegir. "A Carrillo no le iba a votar porque no soy comunista, Fraga me parecía más de lo mismo y quería un cambio y Felipe González me parecía muy joven para gobernar", afirma, "voté a Suárez un poco por descarte".

Aquella noche, Máximo Valverde y sus amigos salieron a celebrar la victoria de UCD. "Conocí a una chica y luego me confesó que había votado a Carrillo", recuerda.

Personas como Máximo Valverde o Bárbara Rey, que vivieron las primeras elecciones democráticas, destacan lo importante que es ir a las urnas. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!