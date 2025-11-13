Intentan derribar su casa con ellos dentro: "Este señor nos la quiere arrebatar porque le da la gana, porque es un pez gordo"

Joaquín estaba descansando en su casa de Vigo cuando una excavadora de las obras de su vecino derribó una de sus paredes y su techo. Según nos cuenta, es la casa de su vecino la que tiene que ser derruida por su mal estado, pero su sótano está debajo.

"No hay licencias para que puedan derribar mi sótano ni licencias de nueva construcción ", asegura Joaquín. Con las obras, Joaquín denuncia que pretenden echarle. Cree que quieren demoler su casa también y así poder construir encima, pero tanto él como su madre se niegan a irse.

El enfrentamiento entre los constructores y Joaquín ha llegado hasta tal punto que han llegado a las manos. "A mí me han puesto un ojo morado y me han amenazado con ponerme el otro igual", confiesa.

La casa fue una herencia familiar y temen perderla. "Es mi casa, la de mis padres que han luchado mucho por conseguirla y este señor nos la quiere arrebatar porque le da la gana, porque es un pez gordo", lamenta Julia, la madre de Joaquín.

Si una cosa tiene clara Joaquín es que no se moverá y asegura que si derriban la casa, es con él dentro. ¿Lograrán paralizar el derribo?