Indignación ante la nueva tasa de recogida basuras: "El mes que toque pagar el IBI y la basura, me falta dinero de la pensión"

Los Ayuntamientos españoles han aprobado una nueva tasa de recogida de basuras, algo que a muchos les ha indignado. Ya han empezado a llegar los primeros recibos, que van desde los 56, 87 euros en Toledo hasta los 258,76 euros en Valencia.

La noticia no ha sentado bien en muchas casas, que no entienden por qué se les cobra un nuevo impuesto. María, una vecina de Vélez-Málaga, cree que es un importe excesivo.

Según nos cuenta, ya paga 700 euros de Ibi, a los que se le van a sumar 120 euros de la nueva tasa de basuras. "Mi pensión es de 850 euros", asegura, "el mes que tenga que pagar la basura y el IBI, me falta dinero".

Su indignación es tal, que se ha presentado en el pleno del Ayuntamiento para protestar. "Vaya forma de abusar de los ciudadanos", ha dicho, frente a los políticos.

Desde 1994, en Vélez se suprimió la tasa de basura y se incluyó en el IBI. Según el concejal, la recogida de basuras desde entonces se estaba realizando de forma gratuita. por lo que la pregunta de muchos es: ¿por qué ahora están obligados a pagar?