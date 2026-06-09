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LA VISITA DEL PAPA, DESDE DENTRO

Pablo Martínez, el piloto de avión que ha llevado al papa León XIV a Barcelona: "Es la primera vez que llevo a un Papa en cabina"

El papa León XIV se traslada a Barcelona tras su histórica visita en Madrid. Un viaje en avión de lo más especial para el comandante Pablo Martínez.

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En su cuarto día de viaje en nuestro país, el papa León XIV se traslada a Barcelona, donde visitará la catedral y el Estadio Olímpico Lluís Companys. Una cita que millones de fieles esperan con ansias.

Alfred García

Su paso por la capital es ya un hito histórico. En Madrid, el Papa recibió la ovación más larga vivida en el hemiciclo del Congreso, otra similar en el Bernabéu y miles de ellas por las calles de la ciudad, abarrotadas de fieles que buscaban la bendición del Santo Padre.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el comandante Pablo Martínez, que ha pilotado el avión que ha llevado al Papa de Madrid a Barcelona en la propia cabina. "Es la primera vez que llevo a un Papa en cabina", confiesa.

Según nos cuenta, el Papa les hizo muchas preguntas sobre el funcionamiento del avión y hasta se puso los cascos para escuchar las comunicaciones. "Estuvo muy atento a todo", señala el comandante, "se notan sus conocimientos científicos".

Pablo Martínez ha confesado que tanto él como su compañera pidieron permiso para despegar al papa León XIV. Un viaje único que nunca olvidará. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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