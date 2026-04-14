Óscar Freire, "afectado" tras la denuncia de su mujer: "Creen que se ha sobredimensionado"

Óscar Freire, exciclista y tricampeón del mundo, ha sido condenado por un delito de injurias leves, tras ser denunciado por presuntos malos tratos por su mujer. Este deberá cumplir nueve días de localización permanente y una orden de alejamiento con respecto a su mujer de seis meses.

En la denuncia, la mujer del exciclista relata episodios de humillaciones, insultos, amenazas y discusiones violentas. Unos episodios que se intensifican a partir del año 2023, cuando comienza su proceso de divorcio.

Horas después de salir a la luz la noticia, Óscar Freire y su mujer emitían un comunicado conjunto en el que piden respeto por la presunción de inocencia y en el que expresan su preocupación por cómo puedan afectar los hechos a sus hijos.

"Creen que se ha sobredimensionado lo que para ellos era un conflicto familiar", afirma Nacho Labarga, periodista de Marca. Según nos cuenta, el exciclista está especialmente afectado por si este asunto mancha su carrera profesional.

Labarga afirma que desde hace meses la pareja vive en casas y pueblos diferentes. ¿Cómo afectará este asunto a Óscar Freire?