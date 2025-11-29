PREMIER
Acompañamos a Sonsoles Ónega a la premier de Las hijas de la criada: "Siento un doble vértigo"
La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega llega a atresplayer este domingo y nuestra presentadora ha podido ver el primer capítulo en la premier. Pese a los nervios que sentía de camino a Callao, todo se transformó en emoción al ver a sus personajes en la pantalla.
Publicidad
Las hijas de la criada llega el domingo 30 de noviembre a atresplayer. La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega es la gran apuesta de Atresmedia, con una historia apasionante de mujeres que promete emocionar y enganchar al espectador.
El jueves 27 de noviembre se celebró la premier de la serie en los cines Callao, donde el equipo técnico, artístico y la propia Sonsoles Ónega presentaron el primer capítulo. Una velada en la que no faltó el calor del público.
Sonsoles fue corriendo a Callao al terminar el programa, un trayecto en el que, entre los nervios y la emoción, nos contó cómo se sentía. "Me acuerdo de las primeras palabras que escribí y pienso... quién me lo iba a decir a mí", señala.
Más Noticias
- Así se vivió la premier de la serie de Las hijas de la criada, desde dentro: "Emociona ver a los personajes en carne y hueso"
- El cirujano que ha hecho la remodelación corporal de Jacobo Ostos: "Le ayudado a subirle la autoestima"
- Claudia instala una cámara en su piso y descubre a su casero colándose a escondidas
Una vez allí, la presentadora se encontró con el elenco de la serie y se fundió en un caluroso abrazo. ¡No te pierdas cómo vivió Sonsoles la premier de Las hijas de la criada!
Publicidad