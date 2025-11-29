Acompañamos a Sonsoles Ónega a la premier de Las hijas de la criada: "Siento un doble vértigo"

Las hijas de la criada llega el domingo 30 de noviembre a atresplayer. La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega es la gran apuesta de Atresmedia, con una historia apasionante de mujeres que promete emocionar y enganchar al espectador.

El jueves 27 de noviembre se celebró la premier de la serie en los cines Callao, donde el equipo técnico, artístico y la propia Sonsoles Ónega presentaron el primer capítulo. Una velada en la que no faltó el calor del público.

Sonsoles fue corriendo a Callao al terminar el programa, un trayecto en el que, entre los nervios y la emoción, nos contó cómo se sentía. "Me acuerdo de las primeras palabras que escribí y pienso... quién me lo iba a decir a mí", señala.

Una vez allí, la presentadora se encontró con el elenco de la serie y se fundió en un caluroso abrazo. ¡No te pierdas cómo vivió Sonsoles la premier de Las hijas de la criada!