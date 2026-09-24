GUERRA FAMILIAR
Denuncia a su cuñada por acosarla presuntamente durante cinco años: "He llegado a querer quitarme la vida"
María Jesús asegura que lleva cinco años siendo insultada y humillada por su cuñada, Samara. Un acoso que ha llegado a cruzar un límite: su hijo.
Publicidad
Ser familia no siempre implica llevarse bien y María Jesús y Samara lo saben bien. Ambas son cuñadas y desde hace cinco años viven una guerra abierta entre ellas.
María Jesús se enfrenta a los insultos diarios por su físico, ya que padece alopecia. Esta denuncia que la humilla constantemente y que ha llegado a hacerse una cuenta anónima en redes para insultarla. "Me tortura, me amarga la vida", señala María Jesús, "he llegado a querer quitarme la vida".
Todo viene de una época en la que se quedaron embarazadas a la vez. Una lo hizo de manera natural y otra recurrió a la ciencia, una decisión por la que se habrían desatado las envidias. "Me duele que diga que mi hijo no es natural", afirma María Jesús, entre lágrimas.
Más Noticias
- La familia de Josep Juanpere se pronuncia tras su sospechosa muerte: "Se están diciendo cosas que no son verdad"
- Habla el primo de Maricarmen que la acogerá tras su desahucio: "No tenemos apenas espacio, no sé ni si pasa su silla"
- Isabel, vecina ceutí: "Aquí sigue entrando gente, el otro día vi a 10 mojados y con neoprenos puestos"
María Jesús ha llevado el asunto a los tribunales, denunciando a su cuñada por acoso, pero los ataques no han cesado. ¿Logrará hacer justicia y hacer que su cuñada la deje vivir en paz?
Publicidad