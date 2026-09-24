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GUERRA FAMILIAR

Denuncia a su cuñada por acosarla presuntamente durante cinco años: "He llegado a querer quitarme la vida"

María Jesús asegura que lleva cinco años siendo insultada y humillada por su cuñada, Samara. Un acoso que ha llegado a cruzar un límite: su hijo.

María Jesús

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ser familia no siempre implica llevarse bien y María Jesús y Samara lo saben bien. Ambas son cuñadas y desde hace cinco años viven una guerra abierta entre ellas.

María Jesús se enfrenta a los insultos diarios por su físico, ya que padece alopecia. Esta denuncia que la humilla constantemente y que ha llegado a hacerse una cuenta anónima en redes para insultarla. "Me tortura, me amarga la vida", señala María Jesús, "he llegado a querer quitarme la vida".

Todo viene de una época en la que se quedaron embarazadas a la vez. Una lo hizo de manera natural y otra recurrió a la ciencia, una decisión por la que se habrían desatado las envidias. "Me duele que diga que mi hijo no es natural", afirma María Jesús, entre lágrimas.

María Jesús ha llevado el asunto a los tribunales, denunciando a su cuñada por acoso, pero los ataques no han cesado. ¿Logrará hacer justicia y hacer que su cuñada la deje vivir en paz?

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