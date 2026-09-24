Jorge García Badía: "Josep Juanpere sufrió una lesión cardiaca producida por una intoxicación"

La muerte de Josep Juanpere, reconocido arquitecto catalán, ha generado dudas nueve meses después de que fuera encontrado sin vida en su residencia de Baqueira, el 26 de diciembre. En un primer momento, todo parecía indicar que había fallecido por causas naturales, sin embargo, había cosas que no encajaban. Ahora, su pareja ha sido detenida.

La actitud de su pareja en aquel momento, quien llegó a asegurar que Juanpere "se había envenenado", resultó especialmente sospechosa. A esto se sumó la decisión del médico de no certificar el fallecimiento como una muerte natural. Estas incongruencias llevaron a las autoridades a profundizar en las circunstancias de su muerte.

A raíz de la detención de su pareja, han trascendido más detalles de la muerte de Juampere. "Sufrió una lesión cardiaca producida por una intoxicación", afirma Jorge García Badía.

Según Badía, su pareja era conocida por algunos como 'La Chamana' por su "predilección a la medicina natural". "Pudo omitir que le pudo administrar con buena intención algún producto", advierte Badía. ¿Qué le ocurrió a Juanpere? ¡Toda la información en el vídeo de arriba!