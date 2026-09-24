La familia de Josep Juanpere se pronuncia tras su sospechosa muerte: "Se están diciendo cosas que no son verdad"

Josep Juanpere, un famoso arquitecto catalán muy conocido en la alta sociedad, fue hallado muerto en su domicilio de Baqueira el 26 de diciembre. Nueve meses después, detienen a su entonces pareja, cuyo comportamiento levantó sospechas.

Aunque la autopsia no encontró signos de criminalidad y aparentemente todo apuntaba a que se trataba de un infarto, hubo ciertos detalles que no cuadraban. El extraño comportamiento de su pareja, que llegó a afirmar que "se había envenenado" y el hecho de que el médico no firmara que se trataba de una muerte natural, hicieron que las autoridades investigaran el caso.

Desde el principio, su familia y especialmente su hijo pidieran que no se dejara de investigar el caso, ya que sospechaban que no se trataba de una muerte natural. Su hijo, por ejemplo, llegó a apuntar directamente hacia su pareja.

El entorno de Josep Juanpere está consternado, pero espera que se haga justicia. Su familia, por ejemplo, aún no consigue cerrar la herida. "Están muy mal, se están diciendo cosas que no son verdad", afirma un familiar de Juanpere, "lo del veneno... aún no se sabe".

Además, este familiar afirma que nunca llegó a conocer a la pareja detenida: "La vi el día del funeral". Desde entonces, asegura que la familia ha intentado seguir adelante, pero que no está siendo fácil. "Que te digan que a tu padre lo han envenenado... no es plato de buen gusto", advierte el familiar de Juanpere. ¿Lograrán descubrir finalmente qué le ocurrió?