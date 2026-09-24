Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXCLUSIVA

La familia de Josep Juanpere se pronuncia tras su sospechosa muerte: "Se están diciendo cosas que no son verdad"

Nueve meses después de la muerte del famoso arquitecto Josep Juanpere, detienen a su pareja. Hoy, hablamos con la familia de Juanpere, que está consternada ante los hechos y lo extraño de la situación.

Juanpere

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Josep Juanpere, un famoso arquitecto catalán muy conocido en la alta sociedad, fue hallado muerto en su domicilio de Baqueira el 26 de diciembre. Nueve meses después, detienen a su entonces pareja, cuyo comportamiento levantó sospechas.

Josep Juanpere

Aunque la autopsia no encontró signos de criminalidad y aparentemente todo apuntaba a que se trataba de un infarto, hubo ciertos detalles que no cuadraban. El extraño comportamiento de su pareja, que llegó a afirmar que "se había envenenado" y el hecho de que el médico no firmara que se trataba de una muerte natural, hicieron que las autoridades investigaran el caso.

Desde el principio, su familia y especialmente su hijo pidieran que no se dejara de investigar el caso, ya que sospechaban que no se trataba de una muerte natural. Su hijo, por ejemplo, llegó a apuntar directamente hacia su pareja.

El entorno de Josep Juanpere está consternado, pero espera que se haga justicia. Su familia, por ejemplo, aún no consigue cerrar la herida. "Están muy mal, se están diciendo cosas que no son verdad", afirma un familiar de Juanpere, "lo del veneno... aún no se sabe".

Además, este familiar afirma que nunca llegó a conocer a la pareja detenida: "La vi el día del funeral". Desde entonces, asegura que la familia ha intentado seguir adelante, pero que no está siendo fácil. "Que te digan que a tu padre lo han envenenado... no es plato de buen gusto", advierte el familiar de Juanpere. ¿Lograrán descubrir finalmente qué le ocurrió?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Omar Montes

Omar Montes, tras la sentencia de manutención: "Prefería ingresarle 3.000 euros a mi hijo directamente, en vez de los 2.000 a ella"

Boda

Una boda en Gomesende (Ourense) termina en batalla campal: "El marido no cumplió lo acordado, había dinero de por medio"

Badía

Jorge García Badía: "Josep Juanpere sufrió una lesión cardiaca producida por una intoxicación"

María Jesús
GUERRA FAMILIAR

Denuncia a su cuñada por acosarla presuntamente durante cinco años: "He llegado a querer quitarme la vida"

Juanpere
EXCLUSIVA

La familia de Josep Juanpere se pronuncia tras su sospechosa muerte: "Se están diciendo cosas que no son verdad"

El secreto de las patatas chips de Karlos Arguiñano: “Me da que os vais a enganchar”
Muy crujientes

El secreto de las patatas chips de Karlos Arguiñano: “Me da que os vais a enganchar”

El cocinero nos ha enseñado un sencillo truco para elaborar unas patatas chips caseras muy crujientes en casa. El uso del pelador como herramienta para conseguir el corte fino y perfecto para ese tipo de patatas.

Maricarmen
DESAHUCIO DE MARICARMEN

Habla el primo de Maricarmen que la acogerá tras su desahucio: "No tenemos apenas espacio, no sé ni si pasa su silla"

El desahucio de Maricarmen revolucionó ayer nuestro país. A sus 87 años, se ha visto obligada a abandonar la que ha sido su casa durante más de 70 años y comenzar de cero en casa de su primo, con el que hemos podido hablar en Y ahora Sonsoles.

Ceuta

Isabel, vecina ceutí: "Aquí sigue entrando gente, el otro día vi a 10 mojados y con neoprenos puestos"

Menores prostituidas

La mafia de las menores prostituidas en Ceuta: "Son niñas que no llegan a los 16 años"

Las joyas de Zapatero a examen

"El precio es ridículo para lo que se ve en las imágenes": expertos cuestionan la tasación de las joyas de Zapatero

Publicidad