Eliana, la mujer rescatada por una cadena humana en la playa de Riazor: "Estaba leyendo en la orilla"

Eliana ha estado a punto de perder la vida por una ola en la playa de Riazor (A Coruña). Tanto es así que, cuando se vio sorprendida por el agua, diez personas tuvieron que formar una cadena humana para salvarla.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ella, que afirma que no tenía pensado meterse al mar. "Estaba leyendo en la orilla, en una parte donde me sentía segura", afirma Eliana.

Metida en la lectura, Eliana no vio que venía una fuerte ola directa hacia ella. "Me distraje con el libro", confiesa. De pronto se vio dentro del mar, engullida por el agua y sin poder tocar la arena.

Ahora, Eliana nos puede contar lo ocurrido y agradece la labor de sus rescatadores, con los que asegura que ha podido hablar tras el accidente. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!