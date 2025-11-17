Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MUERTE ENCARNITA POLO

José Manuel Parada sale en defensa de la hija de Encarnita Polo: "No le tengo en cuenta que no nos llamase para la despedida"

El fallecimiento de la artista deja abiertas muchas preguntas. Las primeras informaciones apuntan a un asesinato por parte de uno de sus compañeros de residencia, aunque se desconoce cómo pudo ocurrir algo así.

José Manuel Parada

Publicidad

Encarnita Polo falleció el pasado jueves por la noche a los 86 años, aparentemente a manos de otro compañero de la residencia de Ávila donde vivía desde febrero. Desde entonces, su muerte está rodeada de numerosas incógnitas.

El presunto autor, un hombre de 76 años que llevaba apenas unos días ingresado, sufría demencia senil prematura. Según las primeras informaciones, habría entrado durante la noche en la habitación de Encarnita y la habría estrangulado.

José Manuel Parada, amigo íntimo de Encarnita, ha lamentado profundamente su pérdida. El colaborador de Y ahora Sonsoles se ha roto en directo al recordar cómo se enteró de su muerte.

José Manuel Parada

Parada, al igual que otros grandes amigos de Encarnita del mundo artístico no han asistido al entierro en Ávila de la artista. Esta ha sido enterrada en la más estricta intimidad, algo que no ha sentado bien a algunos, como Rappel, que ha advertido que su hija Raquel la abandonó en la residencia.

Nuestro colaborador ha salido en defensa de Raquel, que según cuenta, siempre cuidó de Encarnita y la metió en la residencia para tenerla cerca y poder ir a verla. Además, ha aclarado que entiende que la despedida se haya hecho en la intimidad.

"Raquel querría que pasase lo más desapercibido posible un crimen tan tremendo", advierte, "en el mundo artístico se tienen dos familias, pero ella solo llamó a la de sangre y no se lo tengo en cuenta".

Ahora surgen múltiples preguntas: ¿Cómo logró el presunto asesino acceder a su habitación? ¿Hubo fallos en los protocolos de seguridad?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

José Manuel Parada

José Manuel Parada sale en defensa de la hija de Encarnita Polo: "No le tengo en cuenta que no nos llamase para la despedida"

José Manuel Parada

José Manuel Parada, roto ante la muerte de Encarnita Polo: "Cuando me enteré, pensé que me tenían que llevar a urgencias"

Encarnita Polo

Encarnita Polo fue asesinada mientras dormía: "La estranguló, se puso a llorar y dijo que no recordaba lo que había hecho"

Cristóbal Soria
CAYETANO RIVERA

Cristóbal Soria, sobre las palabras de Cayetano Rivera antes de su vista oral: "Lo noto avinagrado"

Kiko Rivera contra todos.
Ruptura

Kiko Rivera confiesa que llevaba meses sin tener sexo con Irene Rosales: "Dice que la culpa la tiene ella por perdonarle las infidelidades"

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!

El concursante del atril amarillo ha hecho muy buen programa con tan solo 19 años.

Paloma San Basilio
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Paloma San Basilio antes de despedirse de los escenarios

La artista pone punto y final a su carrera musical, pero no a los escenarios. A sus 74 años, Paloma San Basilio continúa derrochando talento y energía.

Joaquín se lleva el Bote de la ruleta de la suerte

Joaquín se lleva el Bote de La ruleta de la suerte

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Publicidad