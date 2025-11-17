José Manuel Parada sale en defensa de la hija de Encarnita Polo: "No le tengo en cuenta que no nos llamase para la despedida"

Encarnita Polo falleció el pasado jueves por la noche a los 86 años, aparentemente a manos de otro compañero de la residencia de Ávila donde vivía desde febrero. Desde entonces, su muerte está rodeada de numerosas incógnitas.

El presunto autor, un hombre de 76 años que llevaba apenas unos días ingresado, sufría demencia senil prematura. Según las primeras informaciones, habría entrado durante la noche en la habitación de Encarnita y la habría estrangulado.

José Manuel Parada, amigo íntimo de Encarnita, ha lamentado profundamente su pérdida. El colaborador de Y ahora Sonsoles se ha roto en directo al recordar cómo se enteró de su muerte.

Parada, al igual que otros grandes amigos de Encarnita del mundo artístico no han asistido al entierro en Ávila de la artista. Esta ha sido enterrada en la más estricta intimidad, algo que no ha sentado bien a algunos, como Rappel, que ha advertido que su hija Raquel la abandonó en la residencia.

Nuestro colaborador ha salido en defensa de Raquel, que según cuenta, siempre cuidó de Encarnita y la metió en la residencia para tenerla cerca y poder ir a verla. Además, ha aclarado que entiende que la despedida se haya hecho en la intimidad.

"Raquel querría que pasase lo más desapercibido posible un crimen tan tremendo", advierte, "en el mundo artístico se tienen dos familias, pero ella solo llamó a la de sangre y no se lo tengo en cuenta".

Ahora surgen múltiples preguntas: ¿Cómo logró el presunto asesino acceder a su habitación? ¿Hubo fallos en los protocolos de seguridad?