José Manuel Parada, roto ante la muerte de Encarnita Polo: "Cuando me enteré, pensé que me tenían que llevar a urgencias"

La artista fallecía el pasado jueves, presuntamente estrangulada por otro residente del centro en el que vivía. Hoy, conocemos más detalles del crimen y hablamos con su amigo íntimo, José Manuel Parada.

Encarnita Polo fallecía el jueves por la noche a sus 86 años, presuntamente a manos de uno de los residentes del centro de mayores de Ávila en el que residía desde febrero de este año. Desde entonces, existen muchas incógnitas alrededor de su muerte.

El presunto asesino, un hombre de 76 años, llevaba menos de una semana ingresado y padecía demencia senil prematura. Este se habría colado por la noche en la habitación de Encarnita y la habría estrangulado hasta la muerte.

Nuestro colaborador, José Manuel Parada, era íntimo amigo de Encarnita y lamenta profundamente su pérdida. "Yo no me enteré, estaba en el trabajo y, cuando me lo dijeron, me quedé traspuesto", recuerda, "simplemente me dijeron que había muerto, me acosté sin saber los detalles".

Parada aún no puede creer la forma en la que murió su amiga. "Con los años todos nos tenemos que ir, pero de esta manera, estrangulada...", asegura, "cuando me enteré de cómo murió, pensé que me tenían que llevar a urgencias".

La artista ya ha sido enterrada en Ávila en la más estricta intimidad. Mientras, el presunto responsable del crimen está bajo custodia policial en un centro de salud mental a la espera de pasar a disposición judicial.

