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Obligada a renunciar a las vacaciones de Semana Santa por la subida de precios: "Es inasumible"

El encarecimiento de precios a causa de la guerra en Irán hace que esta Semana Santa sea la más cara de la historia. Algo que obliga a muchas personas a cambiar sus planes.

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El conflicto en Irán ha tenido consecuencias a nivel global. En España, los precios del combustible se han disparado, generando también subidas en la cesta de la compra o en otros ámbitos de nuestra vida diaria, ya que la inflación se dispara un 3.3%.

A raíz de este encarecimiento generalizado, la Semana Santa se enfrenta a unos precios sin precedentes, convirtiéndose en una de las más caras de la historia. Algo que obliga a muchas personas a cambiar de planes o a cancelar sus viajes.

Zuriñe es de Pamplona y quería viajar a Andalucía en Semana Santa, pero al ver los precios se ha replanteado su decisión. "No vamos a poder visitar nuevos lugares, como teníamos pensado en un inicio", afirma, "son más de 1000 euros por ir a Andalucía menos de una semana".

La Semana Santa nos costará entre un 8% y un 12% más que el año pasado. Y tú, ¿has tenido que cambiar tus planes? ¡Cuéntanoslo por WhatsApp en el número del programa!

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