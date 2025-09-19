Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Testimonio

"Fui niña modelo y sufrí una pesadilla": el horror que vivió Rebeca siendo pequeña

Ser modelo cuando eres pequeña tiene un lado oscuro del que muy pocos testimonios suelen dar fe. Sin embargo, Rebeca nos ha contado su experiencia y lo mal que lo pasó.

modelo

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Ser niña modelo puede parecer que algo idílico, pero ese mundo esconde muchas sombras para las menores. Rebeca nos ha contado lo que vivió ella y la pesadilla a la que le sometieron.

Ella comenzó cuando ya tenía 14 años y presentó acné en su rostro, lo cual provocó que la rechazaran y no tuviera opción a desfilar. A partir de ese momento, vivió con un complejo constante con su cara.

"Empecé con mucha ilusión, pero tuve que enfrentarme a los defectos. Que eran algo natural, pero en se mundo no", ha confesado Rebeca, teniendo claro que ha superado todas la barreras.

Rebeca ha querido señalar que "empecé a pensar en el dinero que perdía por mi peso. Empecé a dejar el pan, a no desayunar, hasta que acabé mal".

Dos años más adelante, le ofrecieron participan en un anuncio. Su madre rechazó la oferta porque la obligaban a perder cinco kilos: "Mis padres me han apoyado mucho".

modelos

Ser modelo infantil: ¿Negocio de los padres o vocación infantil?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

sorda

Ha crecido con unos padres sordos: "Iba a la oficina del paro con mi madre"

alquilar

"Un informe médico por si tenía VIH": condiciones extremas e ilegales en el alquiler

nuria

Los audios que delatan el miedo de Nuria, funcionara asesinada en prisión: "Está descontrolado"

modelo
Testimonio

"Fui niña modelo y sufrí una pesadilla": el horror que vivió Rebeca siendo pequeña

de
Consumo

"La devolución no es gratis": la ropa online y el precio extra

EUTANASIA
Última hora

Luz verde para la eutanasia de Noelia, en contra del deseo de sus padres

El padre de Noelia se opone a que su hija reciba la eutanasia. Sin embargo, la justicia le ha dado la razón a ella y el proceso continuará adelante.

Mafia empadronados
MAFIA DEL PADRÓN

Empadronamientos fraudulentos de más de 400 extranjeros: "Se han empadronado en mi casa cinco nepalíes"

El ayuntamiento de San Cugat del Vallés, Barcelona, ha detectado que en las últimas tres semanas se han dado de alta más de 300 personas en esta localidad.

Subasta coches Aldama

El 'concesionario' de Víctor de Aldama: así se puede pujar en la subasta por el Ferrari del empresario

Pilar Vidal y Miquel Valls

El controvertido posado de Terelu y el gran enfado a Pilar Vidal: "A mí me dolería"

Fallos en las pulseras contra agresores sexuales.

La denuncia de una víctima de violencia de género sobre la pulsera contra maltratadores: "Él podía apagarla, quitársela o romperla"

Publicidad