Testimonio
"Fui niña modelo y sufrí una pesadilla": el horror que vivió Rebeca siendo pequeña
Ser modelo cuando eres pequeña tiene un lado oscuro del que muy pocos testimonios suelen dar fe. Sin embargo, Rebeca nos ha contado su experiencia y lo mal que lo pasó.
Ser niña modelo puede parecer que algo idílico, pero ese mundo esconde muchas sombras para las menores. Rebeca nos ha contado lo que vivió ella y la pesadilla a la que le sometieron.
Ella comenzó cuando ya tenía 14 años y presentó acné en su rostro, lo cual provocó que la rechazaran y no tuviera opción a desfilar. A partir de ese momento, vivió con un complejo constante con su cara.
"Empecé con mucha ilusión, pero tuve que enfrentarme a los defectos. Que eran algo natural, pero en se mundo no", ha confesado Rebeca, teniendo claro que ha superado todas la barreras.
Rebeca ha querido señalar que "empecé a pensar en el dinero que perdía por mi peso. Empecé a dejar el pan, a no desayunar, hasta que acabé mal".
Dos años más adelante, le ofrecieron participan en un anuncio. Su madre rechazó la oferta porque la obligaban a perder cinco kilos: "Mis padres me han apoyado mucho".
